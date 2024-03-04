Суздальский суд поставил на паузу производство по делу о резонансном ДТП с гужевой...

Суздальский суд "поставил на паузу" производство по делу о резонансном ДТП с гужевой повозкойИз-за того, что подсудимый - бывший замначальника районной полиции - не может участвовать в процессе.Как стало известно на последнем заседании, сорокачетырехлетний Сергей Трифонов еще в январе подписал контракт с Минобороны и Отбыл в зону специальной военной операции. Разбирательство приостановлено на год, до окончания срока службы.Напомним, громкая авария по вине полицейского произошла в марте 2022 года. Трифонов на личном автомобиле протаранил конную повозку с туристами. Пассажиры кареты, среди которых был девятилетний ребенок, с серьезными травмами попали в больницу. А виновник сбежал с места дтп.Очевидцы уверены: потому, что был пьян. Позже полицейский сам пришел в отдел МВД и написал явку с повинной.Николай Помещиков, адвокат подсудимого:- Что касается вопроса, связанного с его действиями, то выполнение конституционного и гражданского долга по защите Отечества в данном случае является уважительной причиной неявки его в судебное заседание.