Ушёл из жизни Куприков Алексей Тихонович, основатель первой во Владимирской области спортивной...

Ушёл из жизни Куприков Алексей Тихонович, основатель первой во Владимирской области спортивной школы по борьбе самбоАлексей Тихонович является родоначальником борьбы самбо в городе Александрове и первой секции самбо во Владимирской области. Об этом сообщает отдел по физической культуре и спорту администрации Александровского района.С 1981 г. работал директором СДЮСШ по самбо и дзюдо, он - первый мастер спорта СССР по борьбе самбо в городе Александрове. По предложению Куприкова была создана и внедрена в жизнь своя система физического воспитания детей и подростков, начиная с детского сада и до результатов высшего спортивного мастерства.Благодаря этой системе в Александрове воспитаны чемпионы и призёры России, Европы и Мира.На 85-м году заслуженный тренер России по самбо, почётный гражданин города Александрова Куприков Алексей Тихонович ушел из жизни.Прощание состоится 5 марта в 12.00 в МБУ «Спортивная школа по самбо»Ул.Гагарина, д. 1 кор.2Фото: отдел по физической культуре и спорту администрации Александровского района