Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

В феврале самым возрастным женихом стал 82-летний владимирец. Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Всего за самый короткий месяц связали себя узами брака 389 пар. Самой молодой невесте было 17 лет, а возрастной – 78 лет.Самой популярной датой для свадьбы стало 29 число. Удивительно, но именно 29 свадеб было сыграно в «лишний день». В 2016 году в этот день поженилась лишь одна пара, а вот в 1964 году, например, – 115.