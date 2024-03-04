В городе Владимире оштрафовали подрядную организацию на 19 млн рублей за неисполнение...

В городе Владимире оштрафовали подрядную организацию на 19 млн рублей за неисполнение контрактаКак сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2023 года между Управлением ЖКХ города Владимира и ООО «Воскресеночка» заключен контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по Вокзальному спуску, ул. Карла Маркса и Коммунальному спуску областного центра. Cрок контракта - до 01.08.2023, общей стоимостью более 19 млн руб.Однако взятые на себя обязательства организацией не исполнены. Подрядчик выполнил лишь частично: демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара, разборку бортового камня, устройство основания под установку бетонного камня и его установку. При этом при выполнении работ нарушены требования государственных стандартов."В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении ООО «Воскресеночка» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатом рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 19 млн рублей", - пояснили в ведомстве.Кроме того, прокурором в администрацию города внесено представление об устранении нарушений.Муниципальный контракт с подрядной организацией расторгнут, ООО «Воскресеночка» включено в реестр недобросовестных поставщиков.Администрация города ищет нового подрядчика на проведение ремонта дорог, выполнение работ находится на контроле прокуратуры города.Фото: freepik.com