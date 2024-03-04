Как информирует пресс-служба СК России, по сообщению СМИ была организована проверка семьи.

Пресс-служба регионального Следственного Комитета сообщает о начале проверки семьи из Мурома. Как показали в эфире федерального телевизионного канала, мать ненадлежащим образом воспитывает сына с инвалидностью.В программе видно, что мать тратит государственные деньги на алкоголь, а мальчик живёт в грязи. На данный момент идёт следствие для установки всех заявленных аспектов. После проверки примут процессуальное решение.