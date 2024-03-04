В Судогде жителя Чувашии признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам.

В Судогде жителя Чувашии признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в октябре 2022 года на трассе М-7. Ночью осуждённый вёз в салоне машины «Фольксваген Транспортер» семерых человек. На 206 километре автодороги водитель съехал на обочину и врезался в полуприцеп отечественного грузовика. В результате ДТП двое пассажиров иномарки скончались, ещё двое получили тяжёлые раны.Суд приговорил жителя Чувашии к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание заменено на принудительные работы в исправительном центре Новочебоксарска. Кроме того, мужчину на 2 года лишили водительских прав.