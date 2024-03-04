В Судогде вынесен приговор жителю Чувашии, по вине которого погибли пассажиры Судогодским районным...

В Судогде вынесен приговор жителю Чувашии, по вине которого погибли пассажирыСудогодским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Чувашской Республики.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2022 года мужчина ехал на своем автомобиле по дороге М-7 «Волга» из г. Чебоксары в г. Сергиев Посад, перевозя в салоне семерых пассажиров.Будучи невнимательным к дорожной обстановке, водитель выехал на обочину, где совершил наезд на полуприцеп автомобиля "Камаз", остановившегося из-за разгерметизации колеса.В результате случившегося 2 пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, а ещё двое получили серьёзные травмы.Виновному назначено 2,5 года тюрьмы, которое заменено принудительными работами на тот же срок. А также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения прав сроком на 2 года.Фото: freepik.com