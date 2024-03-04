По соцсетям разлетелась фотография валидатора, как уточняет автор, агрегат был замечен в троллейбусе №2. В мэрии подтвердили, что общественный транспорт начинают оборудовать устройствами

По соцсетям разлетелась фотография валидатора, как уточняет автор, агрегат был замечен в троллейбусе №2. В мэрии подтвердили, что общественный транспорт начинают оборудовать устройствами для оплаты проезда. Из поста в группе в ВК “Новости Владимира и области” Еду на троллейбусе 2. Валидаторы (или как их там зовут) повесили, но не подключили, а кондуктора похоже уже сократили.