25-летнего москвича задержали в Юрьев-Польском за серийные кражи в супермаркетах. Парень наворовал продуктов и алкоголя на 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Первые

25-летнего москвича задержали в Юрьев-Польском за серийные кражи в супермаркетах. Парень наворовал продуктов и алкоголя на 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Первые жалобы от магазинов появились осенью. В полицию поступили 4 похожих сообщения о тогда еще неизвестном воре. Разыскать парня удалось в Москве на выходе из вестибюля одной из станций. Парень