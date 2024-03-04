25-летнего москвича задержали в Юрьев-Польском за серийные кражи в супермаркетах. Парень наворовал продуктов и алкоголя на 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Первые
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2024-v-yurev-polskom-25-letnij-moskvich-voroval-v-magazinax-alkogol-i-edu.html" target="_blank">В Юрьев-Польском 25-летний москвич воровал в магазинах алкоголь и еду</a> - 25-летнего москвича задержали в Юрьев-Польском за серийные кражи в супермаркетах. Парень наворовал продуктов и алкоголя на 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Первые
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2024-v-yurev-polskom-25-letnij-moskvich-voroval-v-magazinax-alkogol-i-edu.html]В Юрьев-Польском 25-летний москвич воровал в магазинах алкоголь и еду[/url] - 25-летнего москвича задержали в Юрьев-Польском за серийные кражи в супермаркетах. Парень наворовал продуктов и алкоголя на 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Первые