На текущей неделе, с 4 по 10 марта, во Владимирской области незначительно похолодает.

На текущей неделе, с 4 по 10 марта, во Владимирской области незначительно похолодает. Если в понедельник температура воздуха достигнет отметки +4 градуса Цельсия, то в последующие дни ртутные столбики опустятся ниже нуля. Об этом рассказала регионального правительства со ссылкой на данные синоптиков.Неделя, преимущественно, будет пасмурной. Ожидаются небольшие осадки.«Кстати, неделя будет короткой. В пятницу - 8 марта, а 7 числа - сокращенный рабочий день», - отмечается в сообщении пресс-службы.