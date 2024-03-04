В Областной детской клинической больнице заработал кабинет диетолога.

В Областной детской клинической больнице заработал кабинет диетолога. Об этом 4 марта рассказала регионального правительства.Отмечается, что на приём к специалисту могут прийти дети, которые относятся к поликлинике приписного населения Фрунзенского района. Кроме того, диетолог проконсультирует родителей по правильному питанию ребят при различных заболеваниях, а также избытке или нехватке веса.«Запись на приём осуществляется только через участкового врача-педиатра строго по показаниям», - говорится в сообщении пресс-службы.