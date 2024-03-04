Об этом заявил Валерий Медведев, главный региональный полицейский, во время отчёта перед Заксобранием.

Владимирские сотрудники МВД не допустят расширения протестной активности перед выборами президента России. Об этом заявил Валерий Медведев, главный региональный полицейский, во время отчёта перед Заксобранием.«Мы всё понимаем, что в период выборной кампании нашими недоброжелателями будут приниматься активные попытки раскачать обстановку в стране, использовать любые поводы для расширение протестной активности. Наша задача – этого не допустить», – сказал сотрудник Министерства внутренних дел перед депутатами.По словам Медведева, в 2024 году МВД исполняется 80 лет, поэтому всем работникам ведомства предстоит серьёзная работа. Хоть обстановка во Владимирской области намного спокойней, чем, например, в Белгороде, но расслабляться всё равно никто не собирается. Для охраны порядка будут привлекаться народные дружины, так как неукомплектованность кадрами в полиции превышает 17%.