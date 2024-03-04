Областной парламент пожертвовал Владимирской области всю долю из капитала «Промпарксервис».

Фирма ООО «Промпарксервис» имело старую промышленную зону из 30 строений. Общая площадь составляет 240 тысяч квадратных метров. Производственные работы «Точмаша» остановлены в 2017 году.Часть строений не эксплуатировались, другие заняли в аренду несколько компаний. Попытки продать промзону были с 2018 по 2022 год. После ряда неудач было принято решение отдать землю и промышленные здания региону. Договор между Правительством Владимирской области и АО ВПО «Точмаш» утвердили 22 декабря 2023 года.С 1 марта этого года сделку согласовали с Законодательным собранием. До 2029 года Правительство должно организовать использование новых объектов субъектами малого и среднего бизнеса.