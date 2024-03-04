Дорогу на улице Княгининской перекрыли сегодня, 4 марта, с двух часов дня. Ограничение коснулось участка от дома №6а до дома №7б. Виноват дефект на тепловой сети, который будут устранять чуть

Дорогу на улице Княгининской перекрыли сегодня, 4 марта, с двух часов дня. Ограничение коснулось участка от дома №6а до дома №7б. Виноват дефект на тепловой сети, который будут устранять чуть более суток. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Автомобили по данному участку смогут проехать только после 6 часов вечера 5 марта. Водителям стоит заранее продумать,