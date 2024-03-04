Подрядчик выполнил лишь часть работ, не уложился в срок, а еще – нарушил требования государственных стандартов. За это фирма получила штраф 19 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

Подрядчик выполнил лишь часть работ, не уложился в срок, а еще – нарушил требования государственных стандартов. За это фирма получила штраф 19 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре. Контракт на ремонт улицы Карла Маркса, Вокзального и Коммунального спусков был заключен еще в апреле прошлого года. Торги выиграла компания ООО «Воскресеночка» из Московской области. Стоимость контракта – более