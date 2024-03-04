ООО «Воскресеночка», которое выполняло ремонт автодорог по Вокзальному спуску, улице Карла Маркса и Коммунальному спуску, оштрафовали на 19 млн рублей.

ООО «Воскресеночка», которое выполняло ремонт автодорог по Вокзальному спуску, улице Карла Маркса и Коммунальному спуску, оштрафовали на 19 млн рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что по условиям контракта, заключённого между подрядчиком и Управлением ЖКХ Владимира, ремонтные работы должны были завершиться до 1 августа 2023 года. Однако организация не выполнила свои обязательства.«Муниципальный контракт с подрядной организацией расторгнут, ООО «Воскресеночка» включено в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что прокурор направил в мэрию представление об устранении нарушений. Горадминистрация организовала новый конкурс на ремонт владимирских дорог.