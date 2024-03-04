Он заработал на базе Областной детской клинической больницы, однако на прием пока смогут попасть не все юные жители Владимира. В кабинете диетолога родители и их дети могут

Он заработал на базе Областной детской клинической больницы, однако на прием пока смогут попасть не все юные жители Владимира. В кабинете диетолога родители и их дети могут проконсультироваться по поводу снижения или набора веса, а также получить правильное меню при различных заболеваниях, таких как эндокринные или ЖКТ.Попасть на прием могут только дети, относящиеся к поликлинике