Во Владимире пройдет открытый мастер-класс, как помочь человеку, провалившемуся под лед? Как...

Во Владимире пройдет открытый мастер-класс, как помочь человеку, провалившемуся под лед?Как помочь человеку, провалившемуся под лед? Расскажут сегодня спасатели регионального управления МЧС.На пляже Семязино пройдет открытый мастер-класс в рамках акции "Опасный лед".Начало в 10 часов.Напомню, весной водоемы - зона особой опасности.Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, в рамках которых инструктируют рыбаков и раздают памятки.