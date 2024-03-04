Во Владимире пройдет открытый мастер-класс, как помочь человеку, провалившемуся под лед?
Как...
Во Владимире пройдет открытый мастер-класс, как помочь человеку, провалившемуся под лед?
Как помочь человеку, провалившемуся под лед? Расскажут сегодня спасатели регионального управления МЧС.
На пляже Семязино пройдет открытый мастер-класс в рамках акции "Опасный лед".
Начало в 10 часов.
Напомню, весной водоемы - зона особой опасности.
Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, в рамках которых инструктируют рыбаков и раздают памятки.