В столице 33-го региона прошла проверка сил и средств муниципального звена РСЧС к половодью.

В столице 33-го региона прошла проверка сил и средств муниципального звена РСЧС к половодью. Об этом 4 марта рассказала администрации Владимира.Специалисты осуществляют постоянный контроль уровня воды на городских водоёмах. Сформированы оперативные группы, а на предприятиях назначены лица, ответственные за мероприятия по безаварийному прохождению половодья. В зонах возможного подтопления имеются плавательные средства и водооткачивающая техника.Кроме того, готовы пункты временного размещения для жителей, которые могут пострадать от стихии.