Во Владимире скончался замдиректора филиала РАНХиГС Александр Илларионов.

Александр Ефимович Илларионов, заместитель директора владимирского филиала Президентской академии РАНХиГС, скончался. Печальную новость о его уходе на своем официальном телеграм-канале сообщил директор филиала, Вячеслав Картухин.С 2004 года Александр Ефимович занимал должность доцента на кафедре менеджмента, после, 2006 году, он стал заместителем директора филиала. Кроме того, он являлся кандидатом экономических наук. Общий стаж работы Александра Ефимовича — 47 лет.