Во Владимире скончался замдиректора филиала РАНХиГС Александр Илларионов.
Александр Ефимович Илларионов, заместитель директора владимирского филиала Президентской академии РАНХиГС, скончался. Печальную новость о его уходе на своем официальном телеграм-канале сообщил директор филиала, Вячеслав Картухин.
С 2004 года Александр Ефимович занимал должность доцента на кафедре менеджмента, после, 2006 году, он стал заместителем директора филиала. Кроме того, он являлся кандидатом экономических наук. Общий стаж работы Александра Ефимовича — 47 лет.