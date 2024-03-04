Во Владимире за работу взялись новые транспортные перевозчики Мэр города Владимира Дмитрий Наумов...

Во Владимире за работу взялись новые транспортные перевозчикиМэр города Владимира Дмитрий Наумов в своем официальном Телеграм-канале сообщил об оперативном совещании с коллегами.Работа общественного транспорта стала главным вопросом на заседании. Это связано с уходом одного из частных транспортных перевозчиков, - компании «ОКТО».Контракты с тремя новыми перевозчиками уже заключены:- «Владимирпассажиртранс» обслуживает маршруты автобусов № 7С, 11С, 15, 21C, 25, 56.- “Виктория» обслуживает маршрут автобуса № 28.- “ЕвроТрансВладимир» обслуживает маршрут автобуса № 26С.Помимо этого, Дмитрий Наумов попросил коллег усилить работу по увеличению машин и сокращению интервалов движения транспорта.Еще одной темой повестки дня стала организация вывоза мусора, которая часто осуществляется несвоевременно. Образование мусорных навалов беспокоит жителей города. Организовано актирование, - все документы по итогам проверок направят в министерство природных ресурсов, как органу, осуществляющему полномочия в области обращения с отходами.«Кроме вывоза мусора с контейнерных площадок ведем работу по ликвидации свалок. В ближайшее время планируем объявить конкурс по определению подрядчика на организацию уборки несанкционированного мусора.”, - сообщил мэр Владимира.Дмитрий Наумов обратил внимание коллег на проблему уборки снега. Несмотря на то, что в дневное время температура устанавливается в плюс, ночью заморозки еще остаются. На межквартальных дорогах и во дворах образуется большая колейность, которую необходимо своевременно убирать.Мэр города поручил коллегам усилить работу по профилактическим мерам и взаимодействию с жителями по факту половодья и паводков.В целях ЧС на территории города создаются оперативные группы, а на предприятиях назначены ответственные лица за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.Уровень подъема воды в водоемах на территории города контролируется. Ежедневно данные об обстановке поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу города.Фото: телеграм-канал "Дмитрий Наумов.Официально"