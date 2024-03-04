Во Владимире за работу взялись новые транспортные перевозчики
Мэр города Владимира Дмитрий Наумов...
Во Владимире за работу взялись новые транспортные перевозчики
Мэр города Владимира Дмитрий Наумов в своем официальном Телеграм-канале сообщил об оперативном совещании с коллегами.
Работа общественного транспорта стала главным вопросом на заседании. Это связано с уходом одного из частных транспортных перевозчиков, - компании «ОКТО».
Контракты с тремя новыми перевозчиками уже заключены:
- «Владимирпассажиртранс» обслуживает маршруты автобусов № 7С, 11С, 15, 21C, 25, 56.
- “Виктория» обслуживает маршрут автобуса № 28.
- “ЕвроТрансВладимир» обслуживает маршрут автобуса № 26С.
Помимо этого, Дмитрий Наумов попросил коллег усилить работу по увеличению машин и сокращению интервалов движения транспорта.
Еще одной темой повестки дня стала организация вывоза мусора, которая часто осуществляется несвоевременно. Образование мусорных навалов беспокоит жителей города. Организовано актирование, - все документы по итогам проверок направят в министерство природных ресурсов, как органу, осуществляющему полномочия в области обращения с отходами.
«Кроме вывоза мусора с контейнерных площадок ведем работу по ликвидации свалок. В ближайшее время планируем объявить конкурс по определению подрядчика на организацию уборки несанкционированного мусора.”, - сообщил мэр Владимира.
Дмитрий Наумов обратил внимание коллег на проблему уборки снега. Несмотря на то, что в дневное время температура устанавливается в плюс, ночью заморозки еще остаются. На межквартальных дорогах и во дворах образуется большая колейность, которую необходимо своевременно убирать.
Мэр города поручил коллегам усилить работу по профилактическим мерам и взаимодействию с жителями по факту половодья и паводков.
В целях ЧС на территории города создаются оперативные группы, а на предприятиях назначены ответственные лица за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.
Уровень подъема воды в водоемах на территории города контролируется. Ежедневно данные об обстановке поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Фото: телеграм-канал "Дмитрий Наумов.Официально"