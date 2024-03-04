Роспотребназор выписал штраф сети продуктовых за нарушение санитарных требований.

В ходе февральской проверки сети розничных магазинов Владимирской области в 29 точках нашли нарушения. В сообщении Роспотребнадзора не указано название или адреса объектов.Было изъято из товарооборота 50 килограмм охлаждённого мяса, 1,5 килограмма мучных изделий, несколько килограмм морепродуктов и рыбы, а также 20 банок горошка и 15 штук мороженного. Из списка нарушений основными являются несоблюдение маркировки, отсутствие контроля режима хранения и санитарно-эпидемиологических норм.Ответственным людям предъявят административную ответственность. Штраф получили как физические лица, так и сеть магазинов.