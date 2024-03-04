Во Владимирской области будут судить работника строительной фирмы, обвиняемого в даче взятки В...

Во Владимирской области будут судить работника строительной фирмы, обвиняемого в даче взяткиВ отношении жителя Московской области завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, в августе 2023 года обвиняемый 1988 года рождения прибыл в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району, чтобы узнать обстоятельства задержания 41 иностранного гражданина, которые в связи с нарушением миграционного законодательства были накануне доставлены в отдел полиции.Обвиняемый знал, что задержанные подлежат выдворению из России. Мужчина, являясь работником строительной фирмы, которая привлекала задержанных для выполнения различных работ, попросил бухгалтера организации перевести на банковский счет начальника отдела по вопросам миграции 140 тысяч рублей, что та и сделала. Тем самым обвиняемый передал взятку за непривлечение иностранных граждан к административной ответственности.После этого мужчина был задержан сотрудниками УФСБ, которым сотрудник полиции сообщила о намерении обвиняемого передать ей взятку."Следователями допрошены свидетели, изъята и осмотрена документация, записи телефонных переговоров фигуранта, выполнены иные следственные и процессуальные действия, изобличившие мужчину в совершении преступления", - добавили в ведомстве.Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд.Фото: freepik.com