Во Владимирской области появился первый Центр общения старшего поколения В Камешкове появился...

Во Владимирской области появился первый "Центр общения старшего поколения"В Камешкове появился первый "Центр общения старшего поколения". Таких в регионе теперь 3, еще в Суздале и Гусь-Хрустальном. В них пенсионеры могут найти единомышленников, пройти курс компьютерной грамоты. Подробности у Марии Артес.- Не надо печалиться, вся жизнь впереди!С песнями и плясками сотрудники клиентской службы встречают дедушек и бабушек. Дождались!Открылся первый в Камешкове и третий в области "Центр общения старшего поколения". Площадка объединит активных жителей серебряного возраста - их окружат заботой и теплом - для них будут проводить лекции и творческие мастер-классы.- Наши лучики добра летят по свету.Обучат и компьютерной грамотности. Здесь созданы все условия для уютного времяпрепровождения: в компании за чашкой чая и настольными играми или интересной книгой. Чему камешковцы рады.Тамара Бокова:- Замечательно. Есть место, куда будет прийти, узнать что-то новенькое, самому что-то предложить.Любовь Лобанова:- Друзей у нас тут много. Все свои,знакомые лица. Самое главное - общение и узнавать что-то новое.Открытие таких "клубов" по интересам приблизит пенсионеров к молодежи, сделает их более современными, уверен Сергей Полуэктов, председатель владимирского регионального отделения "Союза пенсионеров России". Рассказывает, успехи - уже есть - 2 место в российском чемпионате по компьютерному многоборьюСергей Полуэктов - председатель владимирского регионального отделения "Союза пенсионеров России":- У нас каждый год обучается значительное количество пенсионеров компьютерной грамотности. Благодаря этому наша команда пенсионеров в прошлом году заняла 2 место в России.Таких центров "активного долголетия " в стране сейчас - более трехсот. А начиналось все с пилотного проекта, где опыт нашего региона признали успешным.Антон Курбаков, управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области:- Первый мы открыли в Суздале, второй мы открыли в Гусь-Хрустальном и сегодня Камешково.Соответственно,основная цель центров общения старшего поколения - стать центрами притяжения именно людей старшего поколения. Чтоб им было интересно сюда приходить, интересно общаться, чему-то учиться."Центр общения старшего поколения" будет работать ежедневно, с 8 утра. Бабушки и дедушки не будут сидеть на месте. Ведь в их планах - активное долголетие.- Вся жизнь впереди, надейся и жди!Мария Артес. Александр Чунаев. "Вести - Владимир"