Во Владимирской области расширен круг получателей ежегодной выплаты ко Дню Победы С 2024 года в...

Во Владимирской области расширен круг получателей ежегодной выплаты ко Дню ПобедыС 2024 года в список включены инвалиды боевых действий из числа ветеранов СВО. Они получат 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано Губернатором Александром Авдеевым.Выплата будет произведена в апреле в беззаявительном порядке."Напомним, в список получателей ежегодных выплат к 9 Мая входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, узники, блокадники, «жители осажденного Севастополя», труженики тыла, «дети войны», члены семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, сотрудники ОВД, погибшие при исполнении служебных обязанностей, граждане, пострадавшие от радиационного воздействия", - сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: freepik.com