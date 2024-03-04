В Деловом выставочном центре Екатеринбурга открылась выставка Окно в Африку, приуроченная к 30-летию установления демократии в ЮАР.

В Деловом выставочном центре Екатеринбурга открылась выставка Окно в Африку, приуроченная к 30-летию установления демократии в ЮАР. На экспозиции представлено около ста работ.Как отметил почетный консул Южно-Африканской Республики в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич, проект, направлен на популяризацию культур африканских стран на Среднем Урале.Выставка с тематическими мастер-классами, кинопоказами документальных и анимационных фильмов проводится в год председательства России в БРИКС, в годовщину установления дипломатических отношений с ЮАР при поддержке посольства ЮАР в России.Посетить ее можно до 12 марта.