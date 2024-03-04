Жителя Гусь-Хрустального признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также незаконном проникновении в жилище.

Жителя Гусь-Хрустального признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также незаконном проникновении в жилище. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в марте прошлого года. Осуждённый у себя дома распивал алкоголь вместе с приятелем. Во время застолья собутыльники поссорились из-за того, что гость отказался отдать их общему знакомому мобильник. Преступник схватил нож и вонзил клинок в грудь и руку потерпевшего.Жертва смогла вырваться и добраться до дома. Однако злодей проследовал за ним и выбил дверь квартиры. К счастью, на шум отреагировали соседи и вызвали полицию и скорую.Суд приговорил мужчину к 4 годам и 1 месяцу заключения в колонии строгого режима.