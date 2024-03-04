Перед судом предстанет житель Судогодского района.

Перед судом предстанет житель Судогодского района. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Летом прошлого года полицейские выявили в посёлке Муромцево более 40 нелегальных мигрантов из Узбекистана. Нарушителей доставили в отдел.На другой день к кабинет к начальнику ОВМ ОМВД России по Cудогодскому району пришёл обвиняемый. Среди задержанных находились его знакомые, и он решил им помочь. Он попросил бухгалтера фирмы, в которой работал, перечислить 140 тыс. рублей на счёт начальника отделения ОМВД. Женщина послушалась.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Судогодского района передано в суд.