Театр Школа современной пьесы находится в здании с удивительной судьбой. Оно горело и перестраивалось, за более чем двухвековую историю здесь были ресторан, издательство, стоматологическая поликлиника... Узнать некоторые тайны, которые хранят эти стены, можно из спектакля На трубе. На премьере побывал корреспондент Дни.ру.

Театр "Школа современной пьесы" находится в здании с удивительной судьбой. Оно горело и перестраивалось, за более чем двухвековую историю здесь были ресторан, издательство, стоматологическая поликлиника... Узнать некоторые тайны, которые хранят эти стены, можно из спектакля "На трубе". На премьере побывал корреспондент "Дни.ру"."Бродилки" с иммерсивным уклоном – не редкость для театральной Москвы. Ближайший аналог премьеры "Школы современной пьесы" – фантастический променад "Декалог на Сретенке" в постановке Никиты Кобелева, идущий в Театре Маяковского. Он рассказывает историю одной из древнейших столичных улиц. Трубная площадь и Неглинка – места в Первопрестольной не менее известные, не воспользоваться этим было бы грешно.Примерно так рассуждал режиссер и худрук театра Иосиф Райхельгауз, задумав интересный по форме и воплощению спектакль. Сегодня, когда после долгого ремонта здание театра обрело новые помещения и вернуло роскошь залов исторических, как говорится, сам Бог велел водить тут экскурсии – в увлекательной театральной форме. Постановщик собрал всех звезд театра – Ирину Алферову, Татьяну Веденееву, Александра Галибина, Владимира Шульгу, Владимира Качана... Это самый "густонаселенный" спектакль – в нем заняты три десятка актеров, практически вся труппа.Перед началом зрители делятся на несколько групп – "Чехов", "Горький", "Толстой", и начинается путешествие по эпохам. Вот все сидят за столом на празднике по случаю Татьянина дня, когда профессора до чертиков напиваются вместе со студентами. Вот видят, как рождается знаменитая речь Достоевского о Пушкине. Считается, что впервые она была произнесена 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности. Как уверяют авторы спектакля, это случилось раньше и именно в этих стенах. Указанная сцена – одна из самых оригинальных в спектакле: Федор Михайлович в анатомическом театре препарирует погибшего поэта, "невольника чести"...А вот гости оказываются на кухне ресторатора Оливье, который придумал здесь свой знаменитый салат. Можно не только узнать секрет правильного блюда и понаблюдать за его приготовлением, но и попробовать – угощают всех!Авторы спектакля не стремились делать из знаменитостей, которые в разное время бывали в этих стенах, бронзовые памятники. Скорее наоборот. Чего только стоит рассказ о Чехове, который, оказывается, регулярно навещал девиц легкого поведения! "Я пела в оперетте, была звездою,/Теперь я перед вами трясу ***!" – поет Антону Павловичу кокотка. "Я пела, веселилась на ночь глядя,/ А люди говорили: "Резвятся ***!" – вторит другая. И не надо морщить носы – все это было здесь, было...Была и свадьба известного своими гомосексуальными наклонностями композитора Петра Чайковского с его ученицей Антониной Милюковой, с которой он прожил 16 лет. Гуляли молодые тоже в этом здании, хотя на торжественном обеде присутствовали всего четыре человека, включая сестру невесты и любовника жениха. Об однополой любви великого композитора тактично и деликатно зрителям рассказывает Ирина Алферова.Во второй части спектакля зрителей приглашают в главный зал легендарного ресторане "Зимний Эрмитаж". На сцене поют Александр Вертинский (в реальности он тут не выступал) и Федор Шаляпин, веселые барышни пляшут канкан, звучат стихи, рекой льется шампанское, а с потолка улыбаются барочные купидоны – как и в ту далекую пору, в которую на два часа переносит спектакль "На трубе".