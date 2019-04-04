Мужчина, выдавая себя за менеджера туристической компании, пообещал оформить тур на известный курорт со скидкой...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратилась 29-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что в одном из кафе на Селезневской улице малознакомый мужчина, выдавая себя за менеджера туристической компании, пообещал оформить тур на известный курорт со скидкой. Потерпевшая передала мужчине 1 миллион рублей, после чего он перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник не являлся сотрудником туристической фирмы. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60