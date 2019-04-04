20 процентов россиян хотели бы покинуть страну, если у них появится такая возможность. Таковы данные опроса американской компании Gallup. Это самый высокий показатель с 2007 года.

20 процентов россиян хотели бы покинуть страну, если у них появится такая возможность. Таковы данные опроса американской компании Gallup.Исследователи задавали респондентам вопрос: "Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?". В прошлом году желающих эмигрировать было 17 процентов, а в этом уже 20. Это самый высокий показатель с 2007 года, уточняет "Интерфакс". Меньше всего россиянам хотелось покинуть родину в 2014 году. Тогда желающих было всего 7 процентов.Больше других хотят уехать респонденты в возрасте от 15 до 49 лет (44 процента). Среди тех, кому от 30 до 45 лет, желающих покинуть страну 22 процента, в возрастной категории от 46 до 60 лет – 9 процентов.Наибольшей популярностью пользуется Евросоюз. Туда хотят уехать 40 процентов. Германию выбирают 15 процентов опрошенных, Испанию — 5 и Францию — 4. Также граждане России выделили в числе желаемых направлений США (12 процентов), Японию (5 процентов) и Канаду (5 процентов).