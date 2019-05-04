В Роструде рассказали, в какие дни россияне смогут отдохнуть во время майских праздников: из-за переноса выходных небольшие каникулы будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.

В Роструде рассказали, в какие дни россияне смогут отдохнуть во время майских праздников: из-за переноса выходных небольшие "каникулы" будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.Соответственно, перед первыми длинными выходными рабочая неделя будет состоять только из двух дней — 29 и 30 апреля. А рабочая неделя между майскими праздниками окажется трехдневной.В пресс-службе ведомства также напомнили, что продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.