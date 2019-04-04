НАТО отмечает свое 70-летие большим военизированным саммитом в Вашингтоне. На повестке дня — кончина Договора о ракетах средней и меньшей дальности, расширение присутствия Альянса в Черном море. Конечно, говорить будут о России, но без нее.

НАТО отмечает свое 70-летие большим военизированным саммитом в Вашингтоне. На повестке дня — кончина Договора о ракетах средней и меньшей дальности, расширение присутствия Альянса в Черном море. Конечно, говорить будут о России, но без нее.Майк Помпео уже анонсировал совместные антироссийские санкции. Еще одна смежная с Россией проблема для НАТО – Турция. Ходят слухи, что ее хотят исключить из Альянса из-за покупки наших С-400. Если Турция не примет условий НАТО, американцам придется сбывать свое оружие в Черногорию и Северную Македонию.Накануне, выступая в Конгрессе США, генсек Альянса Йенс Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и Исламское государство (запрещено в РФ) как врагов свободы. Его поддержал Майк Пенс, которому очень понравилась подобная риторика. По мнению ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", все это находится за пределами любого возможного диалога между НАТО и Россией.Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов прокомментировал заявление главы НАТО, назвав его весьма ожидаемым: "Столтенбергу предстоит переизбираться в 2020 году. Он хочет остаться еще на один срок и сейчас преследует исключительно карьерные интересы. Поэтому подыгрывает европейским лидерам. Но позиция генерального секретаря НАТО очень серьезная, чтобы так безрассудно выставлять в один ряд угроз совершенно разных лидеров XX века и ИГИЛ". Морозов считает, что за этой риторикой не следуют какие-то практические дела.Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, в свою очередь высказал, мнение, что с НАТО сейчас не о чем разговаривать, потому что политику Альянса определяет исключительно США. Военно-политическим суверенитетом другие члены НАТО не обладают. "Америка – единственная ядерная держава, имеющая ядерное оружие за пределами своей территории. И плевать они хотели на все договора", — заметил военный эксперт.В связи с этим политолог Евгений Сатановский отметил, что перед Россией сейчас стоит вопрос деамериканизации Европы, ликвидации либо американского присутствия, либо блока НАТО как такового. Сатановский привел слова Владимира Путина о том, что Америка ответит своей территорией и военными объектами за любую активность против России в Европе. "Если в Америке этого не понимают, нужно заменить тех идиотов, которые управляют страной, иначе они ее похоронят", — заключил эксперт.НАТО нужно благодарить Путина. Если бы не возвращение России в мировую политику, альянс давно бы распался. К такому выводу пришли западные СМИ в канун 70-летия трансатлантического договора.Свой юбилей Альянс встречает организацией с расшатанной блоковой дисциплиной, проигранной, по сути, войной в Афганистане, кровавым послужным списком — бомбардировки в Югославии и Ливии и готовностью применять силу вновь и вновь.