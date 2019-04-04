Актер шокировал заявлением. Оказывается, любвеобильный
Иван Краско сделал предложение руки и сердца бывшей супруге Наталье Вяль.
Актер шокировал заявлением. Оказывается, любвеобильный
Иван Краско сделал предложение руки и сердца бывшей супруге Наталье Вяль.
Знаменитый артист ставить
крест на личной жизни не собирается. И годы ему не помеха. После развода с
молодой супругой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к своей третьей жене. В настоящее
время они проживают вместе.
Иван Краско рассказал о
том, что их отношения с Вяль постепенно налаживаются. Более того, актер позвал возлюбленную
замуж. Однако женщина пока не дала своего согласия.
"В начале, когда
я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет.
С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше
не планирую", – цитирует Ивана Краско "Недавно
я ей сказал: "Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе
фамилию, которую носила столько лет?", Она ответила, что подумает", – признался
актер.
Также напомнил,
что они с Натальей Вяль обвенчаны. С бывшей супругой
Натальей Шевель артист поддерживает дружеские отношения и периодически
общается.
Напомним, в 2015 году женился на Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет. Пара прожила
вместе три года. Сам актер говорил о том, что основная причина развода – отказ девушки
рожать ему детей.