Актер шокировал заявлением. Оказывается, любвеобильный Иван Краско сделал предложение руки и сердца бывшей супруге Наталье Вяль.

Актер шокировал заявлением. Оказывается, любвеобильныйИван Краско сделал предложение руки и сердца бывшей супруге Наталье Вяль.Знаменитый артист ставитькрест на личной жизни не собирается. И годы ему не помеха. После развода смолодой супругой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к своей третьей жене. В настоящеевремя они проживают вместе.Иван Краско рассказал отом, что их отношения с Вяль постепенно налаживаются. Более того, актер позвал возлюбленнуюзамуж. Однако женщина пока не дала своего согласия."В начале, когдая только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет.С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться большене планирую", – цитирует Ивана Краско "Недавноя ей сказал: "Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себефамилию, которую носила столько лет?", Она ответила, что подумает", – призналсяактер.Также напомнил,что они с Натальей Вяль обвенчаны. С бывшей супругойНатальей Шевель артист поддерживает дружеские отношения и периодическиобщается.Напомним, в 2015 году женился на Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет. Пара прожилавместе три года. Сам актер говорил о том, что основная причина развода – отказ девушкирожать ему детей.