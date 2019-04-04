Французский полузащитник Адриен Рабьо продолжит карьеру в мадридском Реале. Футболист согласовал условия контракта с королевским клубом.

Французский полузащитник Адриен Рабьо продолжит карьеру в мадридском "Реале". Футболист согласовал условия контракта с "королевским клубом".Рабьо отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен" и был отстранен от основного состава. Кроме того, у клуба были претензии к игроку по вопросам дисциплины. В нынешнем сезоне Адриен провел только 20 матчей.В услугах француза была заинтересована "Барселона", которая собиралась предложить ему контракт. Но в борьбу за Рабьо вмешался "Реал" и его новый тренер Зинедин Зидан. Согласно информации РИА Новости, Адриен сделал выбор в пользу "Реала" и согласовал с мадридцами условия контракта.