Причиной этому стали два объявленных выговора

Причиной этому стали два объявленных выговораГлавного дорожника Владимирской области Александра Романенко все-таки уволили. Причиной этому стали два объявленных выговора.Первый выговор от губернатора Владимира Сипягина директор департамента транспорта и дорожного хозяйства получил, когда Счётная палата узнала, что в ведомстве не освоили больше 163 миллионов рублей. Эти деньги можно было потратить на капитальный ремонт и содержание дорог региона, однако Романенко не сделал этого. Из-за этого главного дорожника временно отстранили от должности.При этом представители Счётной палаты сообщили, что ни в 2018 году, ни в начале 2019 года не проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности дорожного департамента. Была лишь внешняя проверка бюджетной отчетности ведомства за ушедший год.Второй выговор Александр Романенко получил за то, что выступил в СМИ как глава ведомства, хотя был временно отстранён. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.Этого хватило для того, чтобы лишить Александра Романенко статуса главного дорожника Владимирской области.