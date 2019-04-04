Американские спортсмены открыли для себя новый полезный напиток – огуречный рассол. Как утверждают зарубежные СМИ, поклонники фитнеса готовы тратить любые деньги ради соленой жидкости.

Американские спортсмены открыли для себя новый полезный напиток – огуречный рассол. Как утверждают зарубежные СМИ, поклонники фитнеса готовы тратить любые деньги ради соленой жидкости.В минувший вторник, 2 апреля, на сайте New York Post появилась статья, посвященная напитку. Журналист заявил, что все нью-йоркские спортсмены сходят с ума по огуречному рассолу.Эту новость подтвердил и менеджер магазина, занимающегося продажей солений, Майк Чу. Мужчина рассказал, что цены на банку могут достигать 15 долларов (около 1 000 рублей), а за целое ведро жидкости поклонники фитнеса готовы отдать около 45 долларов (почти 3 000 рублей).Сами спортсмены отмечают положительное влияние напитка. По мнению бойца MMA Джейсона Маркланда, результаты оправдывают высокую стоимость. Огуречный рассол помогает ему избавиться от спазмов в мышцах и быстро прийти в форму.Тренер Ли Герсен также призналась в любви этому напитку. Она рада, что живет рядом с магазином Майка Чу. Женщина предпочитать употреблять рассол прямо из банки. "Можно залить его снова водой и оставить ненадолго настояться с огурцами и получить еще", – цитирует ее телеканал "".Специалисты рекомендуют пить соленую жидкость после тренировок. Доктор Теодор Стрендж утверждает, что рассол положительно влияет на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей. В то же время он посоветовал всем людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, осторожнее употреблять напиток.