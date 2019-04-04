Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделился воспоминанием о журналистке Божене Рынской. В личном Telegram-канале он рассказал, что стал свидетелем ее истерики.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделилсявоспоминанием о журналистке Божене Рынской. В личном Telegram-канале он рассказал,что стал свидетелем ее истерики."Пару лет назад я летел из Тель-Авива в Москву с женой имладенцем. У нас был третий ряд, а тут входит Божена Рынска и садится на второйряд", – начал повествование Артемий Лебедев.По его словам, Рынска ненавидит детей "искренней лютойненавистью". Лебедев отметил, что причины такого отношения к малышам емунеизвестны."Она увидела младенца и начала кряхтеть и ерзать на своемместе. Каждый микрописк ребенка был ей невыносим, хотя за весь полет он ни разуне плакал", – продолжал дизайнер.Артемий и его супруга попросили стюардессу пересадить их впервый ряд – там есть специальные крепления, на которые можно повесить люльку смалышом. На счастье, первый класс, в котором они летели, был полупустым, поэтомуим пошли навстречу. Получилось, что они сидели позади Божены Рынской, но, пересев,оказались спереди."И тут резьбу сорвало. У Божены несколько раз изо ртапоявилось жало, а потом она с шипением спросила у стюардессы: "А эти двоес ребенком действительно летят бизнес-классом, а не из эконома пересели?" –эмоционально описал ситуацию Артемий.По мнению Лебедева, Рынска не могла поверить, что рядом сней будут лететь "неотесанные колхозники", которые смогли пронести в самолетмладенца. "Тут на днях журналистка Божена в интервью "Медузе" просебя рассказала: "...я не тупая гламурная рыба, киса с губами и сиськами,а ... умная, тонкая, продвинутая и глубокая". Подтверждаю", – размазал журналистку Лебедев.Добавим, что Божена Рынска после смерти мужа известногомедиаменеджера Игоря Малашенко, судя по всему, изменила свое отношения к детям:она пытается стать матерью. Ранее она и ее супруг заморозили эмбрионы, которыетеперь по очереди подсаживают суррогатной матери. Процедура достаточно дорогостоящая,поэтому журналистке пришлось искать источники дополнительного дохода: она распродаетличные вещи и публикует рекламу в соцсетях.Отметим, что от многомиллионного состояния Игоря Малашенко ничего не досталось. По ее словам, муж хотел подкорректировать завещание,в котором он все оставил своей бывшей жене и детям от предыдущего брака, но неуспел. В интервью Ксении Собчак обмолвилась, что ее будущий малышсможет претендовать на часть от огромного капитала медиаменеджера.