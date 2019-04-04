Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделился
воспоминанием о журналистке Божене Рынской. В личном Telegram-канале он рассказал,
что стал свидетелем ее истерики.
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделился
воспоминанием о журналистке Божене Рынской. В личном Telegram-канале он рассказал,
что стал свидетелем ее истерики.
"Пару лет назад я летел из Тель-Авива в Москву с женой и
младенцем. У нас был третий ряд, а тут входит Божена Рынска и садится на второй
ряд", – начал повествование Артемий Лебедев.
По его словам, Рынска ненавидит детей "искренней лютой
ненавистью". Лебедев отметил, что причины такого отношения к малышам ему
неизвестны.
"Она увидела младенца и начала кряхтеть и ерзать на своем
месте. Каждый микрописк ребенка был ей невыносим, хотя за весь полет он ни разу
не плакал", – продолжал дизайнер.
Артемий и его супруга попросили стюардессу пересадить их в
первый ряд – там есть специальные крепления, на которые можно повесить люльку с
малышом. На счастье, первый класс, в котором они летели, был полупустым, поэтому
им пошли навстречу. Получилось, что они сидели позади Божены Рынской, но, пересев,
оказались спереди.
"И тут резьбу сорвало. У Божены несколько раз изо рта
появилось жало, а потом она с шипением спросила у стюардессы: "А эти двое
с ребенком действительно летят бизнес-классом, а не из эконома пересели?" –
эмоционально описал ситуацию Артемий.
По мнению Лебедева, Рынска не могла поверить, что рядом с
ней будут лететь "неотесанные колхозники", которые смогли пронести в самолет
младенца. "Тут на днях журналистка Божена в интервью "Медузе" про
себя рассказала: "...я не тупая гламурная рыба, киса с губами и сиськами,
а ... умная, тонкая, продвинутая и глубокая". Подтверждаю", – размазал журналистку Лебедев.
Добавим, что Божена Рынска после смерти мужа известного
медиаменеджера Игоря Малашенко, судя по всему, изменила свое отношения к детям:
она пытается стать матерью. Ранее она и ее супруг заморозили эмбрионы, которые
теперь по очереди подсаживают суррогатной матери. Процедура достаточно дорогостоящая,
поэтому журналистке пришлось искать источники дополнительного дохода: она распродает
личные вещи и публикует рекламу в соцсетях.
Отметим, что от многомиллионного состояния Игоря Малашенко ничего не досталось. По ее словам, муж хотел подкорректировать завещание,
в котором он все оставил своей бывшей жене и детям от предыдущего брака, но не
успел. В интервью Ксении Собчак обмолвилась, что ее будущий малыш
сможет претендовать на часть от огромного капитала медиаменеджера.