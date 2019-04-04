Выборы президента Украины уже давно превратили в фарс. Перед вторым туром избирателям обещают показать шоу на самом большом стадионе в Киеве.
Выборы президента Украины уже давно превратили в фарс. Перед вторым туром избирателям обещают показать шоу на самом большом стадионе в Киеве.
Выборы президента Украины все-таки не обойдутся без дебатов. Действующий глава государства Петр Порошенко решился на отчаянный шаг – проиграв в первом туре, он решил принять вызов соперника – Владимира Зеленского и согласился на участие в дебатах, передает .
Как написал Порошенко в своем Twitter, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения и транслироваться по всем каналам – того требует закон. Однако дебаты решено провести на крупнейшем стадионе Киева.
"Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – заявил президент.
Площадку для проведения – стадион "Олимпийский", выбрал Зеленский. Артист предложил ее, направив вызов своему сопернику, фактически не оставляя ему выбора. Политологи отмечают, что Зеленский таким образом втягивает Порошенко в свое шоу, поскольку требования к участию в дебатах уж очень напоминают сценарий американского "Карточного домика". Теперь интрига заключается в том, не откажется ли от дебатов в последний момент сам Зеленский, которому по сути, они не выгодны. Не исключено, что команда лидера первого тура президентской гонки просто блефовала, делая вызов Порошенко, пишет .
Но как бы там ни было, Национальная общественная телерадиокомпания Украины уже заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", отмечая, что это "пока нельзя назвать дебатами", отмечает .