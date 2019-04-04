Выборы президента Украины уже давно превратили в фарс. Перед вторым туром избирателям обещают показать шоу на самом большом стадионе в Киеве.

Выборы президента Украины уже давно превратили в фарс. Перед вторым туром избирателям обещают показать шоу на самом большом стадионе в Киеве.Выборы президента Украины все-таки не обойдутся без дебатов. Действующий глава государства Петр Порошенко решился на отчаянный шаг – проиграв в первом туре, он решил принять вызов соперника – Владимира Зеленского и согласился на участие в дебатах, передает .Как написал Порошенко в своем Twitter, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения и транслироваться по всем каналам – того требует закон. Однако дебаты решено провести на крупнейшем стадионе Киева."Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – заявил президент.Площадку для проведения – стадион "Олимпийский", выбрал Зеленский. Артист предложил ее, направив вызов своему сопернику, фактически не оставляя ему выбора. Политологи отмечают, что Зеленский таким образом втягивает Порошенко в свое шоу, поскольку требования к участию в дебатах уж очень напоминают сценарий американского "Карточного домика". Теперь интрига заключается в том, не откажется ли от дебатов в последний момент сам Зеленский, которому по сути, они не выгодны. Не исключено, что команда лидера первого тура президентской гонки просто блефовала, делая вызов Порошенко, пишет .Но как бы там ни было, Национальная общественная телерадиокомпания Украины уже заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", отмечая, что это "пока нельзя назвать дебатами", отмечает .