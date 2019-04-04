Дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яне исполнилось 11 лет. С днем рождения именинницу поздравили именитые родители.

Дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яне исполнилось 11 лет. С днем рождения именинницу поздравили именитые родители.Как это ни парадоксально (зная о годах полнейшего игнорирования наследников), первым публично поздравил Яну именно Андрей Аршавин. На своей официальной страничке в социальной сети Insatgaram футболист опубликовал фотографию, на котором запечатлен с дочкой и младшим сыном. Причем наследник снят сидящим на коленях у отца и играющим в его смартфон. Яна расположилась на соседнем стуле. Судя по обстановке, встреча с детьми прошла у Андрея Аршавина в ресторане. "С Днем Рождения!!!!❤❤❤💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – коротко написал футболист.А вот его бывшая возлюбленная, телеведущая Юлия Барановская оказалась куда словоохотливее. В своем аккаунте в той же социальной сети она опубликовала несколько фотографий, сопроводив их трогательным поздравлением. "С днем рождения , моя девочка ❤❤❤❤❤❤❤ Это огромное счастье быть твоей мамой , каждый день я чему-то у тебя учусь, и молюсь только об одном , чтоб ты всегда была здорова , моя любовь ❤❤❤", – написала ведущая Первого канала.Далее Юлия Барановская выложила несколько видео, сделанных в ресторане, где Яна, по всей видимости, отметила день рождения. Правда, судя по роликам, почему-то свой праздник 11-летняя девочка справила в кругу взрослых людей, а не подружек. Громче всех поздравлял Яну соведущий Александр Гордон.Однако о воссоединении пары, хоть и ради дня рождения дочери, говорить не приходится. Особо наблюдательные фанаты сделали вывод, сличив публикации бывших супругов, что встреча с наследниками случилась раньше и в совершенно другом месте. Об этом говорят одежда и обстановка.