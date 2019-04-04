Выступающий за саратовский Автодор Роман Баландин дисквалифицирован на четыре годы за употребление мельдония. С 2016 года мельдоний входит в число запрещенных ВАДА препаратов.

Выступающий за саратовский "Автодор" Роман Баландин дисквалифицирован на четыре годы за употребление мельдония. С 2016 года мельдоний входит в число запрещенных ВАДА препаратов.РУСАДА сообщило, что Роман Баландин, в пробах которого в 2017 году был обнаружен мельдоний, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 19 мая 2017 года. Именно в этот день была получена положительная допинг-проба. Таким образом, почти половина срока дисквалификации Баландина прошла.21-летний Роман Баландин не является игроком основного состава "Автодора". Баскетболист играл за молодежную команду "Автодор"-2 и лишь несколько раз выходил на площадку в составе первой команды.