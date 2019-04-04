Актриса отдыхает на курорте в Крыму. Пока
Лариса Гузеева нежится под ласковым солнцем Алушты, скандальный блогер Лена
Миро выложила на нее компромат и раскритиковала за процедуры омоложения.
Актриса отдыхает на курорте в Крыму. Пока
Лариса Гузеева нежится под ласковым солнцем Алушты, скандальный блогер Лена
Миро выложила на нее компромат и раскритиковала за процедуры омоложения.
Артистка опубликовала
в Instagram ряд снимков из клиники, где приводит
себя в порядок под контролем специалистов. Лариса Гузеева в восторге от
процедур и окружающего ее пейзажа.
Однако Миро
посчитала, что знаменитости стыдно делать в ее возрасте омолаживающие
процедуры. "С Ларисой Гузеевной случилось страшное. 60-летняя бабка
опубликовала в сториз свой снимок под капельницей", – написала Миро в своем
микроблоге в "Живом Журнале" (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены – прим. ред.). "Оказывается, звезда одной роли решила
омолодиться", – констатировала блогер.
"Напомню, всю жизнь
Гузеевна считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с
наркоманами. Богема…", – рассказала о позорном прошлом Ларисы Гузеевой Миро. По
ее словам, в возрасте актрисы "нормальные люди" водят внучек на художественную
гимнастику.
Блогер не понимает, зачем омолаживаться в почти 60
лет. По ее мнению, в этом возрасте нужно смотреть телевизор,
"лузгать семки на лавочке" и осуждать молодежь. "И, конечно, нужно заботиться о
здоровье -– назло наследничкам и родному государству, которое не хочет платить
пенсию!
Скандальный блогер уверена, что усилия бессмысленны. "Чем и, главное, кого сможет поразить Лариса Гузеевна, даже если
впитает в себя всю кровь девственниц из этих капельниц? В лучшем случае,
наживет себе геморрой – от бесполезных усилий", – заключила Миро.
Публикация Миро – настоящая пощечина знаменитой актрисе. Но, как правило, считает себя выше критики и пересудов. Хотя иногда довольно резко отвечает хейтерам.