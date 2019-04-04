Актриса отдыхает на курорте в Крыму. Пока Лариса Гузеева нежится под ласковым солнцем Алушты, скандальный блогер Лена Миро выложила на нее компромат и раскритиковала за процедуры омоложения.

Актриса отдыхает на курорте в Крыму. ПокаЛариса Гузеева нежится под ласковым солнцем Алушты, скандальный блогер ЛенаМиро выложила на нее компромат и раскритиковала за процедуры омоложения.Артистка опубликовалав Instagram ряд снимков из клиники, где приводитсебя в порядок под контролем специалистов. Лариса Гузеева в восторге отпроцедур и окружающего ее пейзажа.Однако Миропосчитала, что знаменитости стыдно делать в ее возрасте омолаживающиепроцедуры. "С Ларисой Гузеевной случилось страшное. 60-летняя бабкаопубликовала в сториз свой снимок под капельницей", – написала Миро в своеммикроблоге в "Живом Журнале" (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранены – прим. ред.). "Оказывается, звезда одной роли решилаомолодиться", – констатировала блогер."Напомню, всю жизньГузеевна считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то снаркоманами. Богема…", – рассказала о позорном прошлом Ларисы Гузеевой Миро. Поее словам, в возрасте актрисы "нормальные люди" водят внучек на художественнуюгимнастику.Блогер не понимает, зачем омолаживаться в почти 60лет. По ее мнению, в этом возрасте нужно смотреть телевизор,"лузгать семки на лавочке" и осуждать молодежь. "И, конечно, нужно заботиться оздоровье -– назло наследничкам и родному государству, которое не хочет платитьпенсию!Скандальный блогер уверена, что усилия бессмысленны. "Чем и, главное, кого сможет поразить Лариса Гузеевна, даже есливпитает в себя всю кровь девственниц из этих капельниц? В лучшем случае,наживет себе геморрой – от бесполезных усилий", – заключила Миро.Публикация Миро – настоящая пощечина знаменитой актрисе. Но, как правило, считает себя выше критики и пересудов. Хотя иногда довольно резко отвечает хейтерам.