Неизвестный мужчина в медицинской маске напал с ножом на 57-летнюю женщину на западе Москвы, от полученных ранений пострадавшая скончалась. Камера наблюдения зафиксировала момент убийства, которое произошло поздним вечером 2 апреля на Кутузовском проспекте в районе дома №69.

Неизвестный мужчина в медицинской маске напал с ножом на 57-летнюю женщину на западе Москвы, от полученных ранений пострадавшая скончалась, сообщает СКР. Камера наблюдения зафиксировала момент убийства, которое произошло поздним вечером 2 апреля на Кутузовском проспекте в районе дома №69.Жертвой злоумышленника, по данным "Комсомольской правды", стала 57-летняя Карина Вартанова, которая жила на Ярцевской улице. Она обучала людей английскому языку в рамках проекта "Московское долголетие" в управе Фили-Давыдково.На кадрах видно, как мужчина подходит к остановившейся женщине и наносит ей четыре удара ножом в голову, шею и спину, после чего убегает. Спасти пострадавшую не удалось.По факту убийства возбуждено уголовное дело.