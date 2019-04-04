В Севастополе готовится к изданию книга Дети не лгут. В ней будут собраны лучшие творческие работы на тему воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе готовится к изданию книга "Дети не лгут". Вней будут собраны лучшие творческие работы на тему воссоединения Крыма сРоссией.Название пока рабочее, книга увидит свет в августе. Ееиздадут в рамках акции "Русский Крым и Севастополь", сообщил секретарьрегионального отделения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин."Мне кажетсяправильным решение сформировать книгу, в которую войдут лучшие эссе школьниковСевастополя, участников событий 2014 года. Мы издадим это собрание для историии будем презентовать его на всех международных площадках, как реальноедоказательство воли народа Севастополя и Крыма", – поделился планами депутат-единоросс.Идея собрать лучшие творческие работы школьников пришла вовремя телемоста между Севастополем и Москвой. Стало ясно, что история,рассказанная из первых уст, детьми, школьниками – куда более сильна, чем любойучебник.Руководители местных школ уже поддержали идею, они помогут собратьэссе среди учащихся 5-8 классов. Конкурс пройдет в два этапа: школьный ирегиональный. Книга убедит наших западных партнеров в том, что народ Крымавыбрал жизнь в России не под дулами автоматов. Спорить с детьми им будетгораздо сложнее, уверен Дмитрий Саблин.