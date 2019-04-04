В Севастополе готовится к изданию книга Дети не лгут. В
ней будут собраны лучшие творческие работы на тему воссоединения Крыма с
Россией.
В Севастополе готовится к изданию книга "Дети не лгут". В
ней будут собраны лучшие творческие работы на тему воссоединения Крыма с
Россией.
Название пока рабочее, книга увидит свет в августе. Ее
издадут в рамках акции "Русский Крым и Севастополь", сообщил секретарь
регионального отделения, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"Мне кажется
правильным решение сформировать книгу, в которую войдут лучшие эссе школьников
Севастополя, участников событий 2014 года. Мы издадим это собрание для истории
и будем презентовать его на всех международных площадках, как реальное
доказательство воли народа Севастополя и Крыма", – поделился планами депутат-единоросс.
Идея собрать лучшие творческие работы школьников пришла во
время телемоста между Севастополем и Москвой. Стало ясно, что история,
рассказанная из первых уст, детьми, школьниками – куда более сильна, чем любой
учебник.
Руководители местных школ уже поддержали идею, они помогут собрать
эссе среди учащихся 5-8 классов. Конкурс пройдет в два этапа: школьный и
региональный. Книга убедит наших западных партнеров в том, что народ Крыма
выбрал жизнь в России не под дулами автоматов. Спорить с детьми им будет
гораздо сложнее, уверен Дмитрий Саблин.