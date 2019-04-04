По предварительным официальным данным ЦИК Украины, полученным после обработки всех протоколов, в первом туре голосования кандидат в президенты страны, лидер партии Слуга народа Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий глава государства Петра Порошенко - 15,95 процента.

По предварительным официальным данным ЦИК Украины, полученным после обработки всех протоколов, в первом туре голосования кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий глава государства Петра Порошенко — 15,95 процента.Окончательные официальные данные должны быть объявлены не позднее 10 апреля, напоминает ТАСС.Как сообщалось, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента страны. По его итогам вслед за лидерами – Зеленским и Порошенко — следуют Юлия Тимошенко ("Батькивщина") с 13,4 процента голосов и кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко (11,67 процента). Замыкает пятерку глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, заручившийся поддержкой 6,91 процента избирателей. Явка в первом туре голосования составила 63,52 процента.