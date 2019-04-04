Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитнику Алана Дзагоеву будет предложен новый контракт. Кроме того, руководитель клуба указа, что армейцы оплатили операцию футболиста.

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что полузащитнику Алана Дзагоеву будет предложен новый контракт. Кроме того, руководитель клуба указа, что армейцы оплатили операцию футболиста.Контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истекает летом. Появилась информация, что армейцы предложили своему ведущему игроку новый договор. Но его условия не устроили самого Алана, и был готовить покинуть клуб. В настоящее время футболист проходит восстановление после травмы связок колена и последовавшей за ней операции.Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал газете "Спорт-Экспресс" ситуацию вокруг Дзагоева. "Дзагоев — игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла. Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с каким-то футболистом ЦСКА не подписал контракт, чтобы были проблемы, чтобы кого-то бросил ЦСКА? Или вы думаете, что с Дзагоева мы начнем?"