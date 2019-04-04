42-летняя телеведущая оказалась в неприятной ситуации. Дана Борисова обманом попала в общество тех, кого сторонится.

42-летняя телеведущаяоказалась в неприятной ситуации. Дана Борисова обманом попала в обществотех, кого сторонится.Знаменитость после реабилитации от алкогольной и наркотическойзависимости в Таиланде ведет здоровый образ жизни. Ведущая не пьетспиртного, не курит и не употребляет запрещенные вещества.Дана Борисова старается не общаться с теми, кто имеет пагубныепривычки. Их общество напоминает звезде о том, через что ей пришлось пройти. Однакоона не по своей воле оказалась в компании подвыпивших мужчин.На свиданиес незнакомцами Дану Борисову пригласила ее знакомая. Телеведущаярассказала, что приехала на встречу, гдеее ждала приятельница и "какие-то непонятные мужики". "Один из них вродедирижер, второй еще кто-то.Начались странные разговоры. В итоге они напились и стали приставать",– цитирует звездуПо словам ДаныБорисовой, один из них пытался положить ей на коленку руку. Знаменитостьтерпеть такого фривольного поведения по отношению к себе не стала и уехала.Ранее телеведущаяпризналась, что после того как отказалась от наркотиков, в ее жизни появиласьновая зависимость. В течение нескольких месяцев боролась ссексоголизмом.