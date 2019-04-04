42-летняя телеведущая
оказалась в неприятной ситуации. Дана Борисова обманом попала в общество
тех, кого сторонится.
42-летняя телеведущая
оказалась в неприятной ситуации. Дана Борисова обманом попала в общество
тех, кого сторонится.
Знаменитость после реабилитации от алкогольной и наркотической
зависимости в Таиланде ведет здоровый образ жизни. Ведущая не пьет
спиртного, не курит и не употребляет запрещенные вещества.
Дана Борисова старается не общаться с теми, кто имеет пагубные
привычки. Их общество напоминает звезде о том, через что ей пришлось пройти. Однако
она не по своей воле оказалась в компании подвыпивших мужчин.
На свидание
с незнакомцами Дану Борисову пригласила ее знакомая. Телеведущая
рассказала, что приехала на встречу, где
ее ждала приятельница и "какие-то непонятные мужики". "Один из них вроде
дирижер, второй еще кто-то.
Начались странные разговоры. В итоге они напились и стали приставать",
– цитирует звезду
По словам Даны
Борисовой, один из них пытался положить ей на коленку руку. Знаменитость
терпеть такого фривольного поведения по отношению к себе не стала и уехала.
Ранее телеведущая
призналась, что после того как отказалась от наркотиков, в ее жизни появилась
новая зависимость. В течение нескольких месяцев боролась с
сексоголизмом.