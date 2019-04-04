Несколько дней назад Яна Рудковская приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала Grazia. На снимках музыкальный продюсер запечатлена в роковом образе.

Несколько дней назад Яна Рудковская приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала Grazia. На снимках музыкальный продюсер запечатлена в роковом образе.Одну из фотографий звезда разместила в Instagram. На снимке она позирует в пышном черном платье с разрезом и черных сапогах от Dior. Яна Рудковская рассказала, что роскошный наряд изготовила российский дизайнер Ульяна Сергеенко.Пока одни пользователи принялись расхваливать платье, другие обратили особое внимание на длинные ноги телеведущей. "Ноги божественны", "Яна, у тебя очень красивые ноги", "Образ сногсшибательный", "Коленки красивые", – отмечали комментаторы.Некоторые подписчики не согласились с тем, что стилистам удалось создать роковой образ. Они назвали звезду доброй и мягкой. "У вас очень добрый взгляд для рокового образа", "Мне нравится, но он не роковой. Образ милой и доброй жены и матери, у которой в душе покой и уверенность в завтрашнем дне", – цитирует пользователей "".Ранее популярный блогер Лена Миро заявила, чтоочень любит деньги и ради них готова мучить близких людей. "Продюсер заставила переломанного Евгения Плющенко выступить на Олимпиаде, Диму Билана – выйти на сцену в "коматозном состоянии", – отметила женщина.