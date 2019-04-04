Комментатор эмоционально высказался в прямом эфире

Комментатор эмоционально высказался в прямом эфиреДмитрий Губерниев, комментирую одну из мужских гонок в рамках чемпионата России по биатлону, крайне эмоционально высказался о проекте, в котором планируют застроить парк «Дружба».«Давайте всё застроим, товарищи власти Владимира, - заявил известный комментатор. – Но трасса Алексея Прокуророва – это всенародное достояние, памяти нашего прославленного лыжника, гения владимирской земли... Жилищная проблема – это, бесспорно, очень важно, но что теперь? Застроим вообще все парки? А где на лыжах кататься нашим детям? Товарищи руководители, надо разобраться. Это не дело! Лыжня Прокуророва, трасса Прокурорва, какая там может быть застройка? О чём мы говорим?! В голове не укладывается!Напомним, в парке «Дружба» на протяжении 11 лет проводят гонку памяти нашего прославленного олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Здесь же традиционно выходят на старт участники «Лыжни России».Сможет ли голос Дмитрия Губерниева изменить планы властей в отношении парка «Дружбы» - неизвестно. Но горожане активно подписывают против застройки любимого места отдыха.