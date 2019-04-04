В России с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Для этого будет необходимо перевести помещение в нежилой фонд и оснастить нужным образом. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума после работы согласительной комиссии с Советом Федерации.
В России с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Для этого будет необходимо перевести помещение в нежилой фонд и оснастить нужным образом. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума после работы согласительной комиссии с Советом Федерации.
Одобренный в окончательном чтении законопроект запрещает
размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобы
это сделать, необходимо будет перевести помещение в нежилой фонд.
Кроме того, потребуется оснастить его необходимым
оборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средства
противопожарной безопасности. Также документ предписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый нормативно-правовой акт делает все, чтобы граждане жили в комфортных условиях, чтобы не нарушались их
права. По его словам, люди давно ждут закон, особенно жители крупных городов.
Председатель нижней палаты поблагодарил главу думского
комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую за большую работу,
проделанную на протяжении четырех лет:
"В течение этого времени велись
консультации, они были непростыми, но именно благодаря ее настойчивости мы
вышли на поддержку и председателя правительства, и президента"
В ходе работы согласительной комиссии с членами Совета
Федерации депутаты и сенаторы смогли прийти к компромиссу. Было решено, что
закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Это сделано в связи с тем, что
многие уже забронировали места в хостелах на лето.
Запрет гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов
поддерживает абсолютное большинство россиян. Согласно данным ВЦИОМ, 70% граждан
считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для
других жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили 80% опрошенных.
Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних,
шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.