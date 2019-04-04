В России с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Для этого будет необходимо перевести помещение в нежилой фонд и оснастить нужным образом. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума после работы согласительной комиссии с Советом Федерации.

В России с 1 октября вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Для этого будет необходимо перевести помещение в нежилой фонд и оснастить нужным образом. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума после работы согласительной комиссии с Советом Федерации.Одобренный в окончательном чтении законопроект запрещаетразмещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобыэто сделать, необходимо будет перевести помещение в нежилой фонд.Кроме того, потребуется оснастить его необходимымоборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средствапротивопожарной безопасности. Также документ предписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый нормативно-правовой акт делает все, чтобы граждане жили в комфортных условиях, чтобы не нарушались ихправа. По его словам, люди давно ждут закон, особенно жители крупных городов.Председатель нижней палаты поблагодарил главу думскогокомитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую за большую работу,проделанную на протяжении четырех лет:"В течение этого времени велиськонсультации, они были непростыми, но именно благодаря ее настойчивости мывышли на поддержку и председателя правительства, и президента"В ходе работы согласительной комиссии с членами СоветаФедерации депутаты и сенаторы смогли прийти к компромиссу. Было решено, чтозакон вступит в силу с 1 октября текущего года. Это сделано в связи с тем, чтомногие уже забронировали места в хостелах на лето.Запрет гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домовподдерживает абсолютное большинство россиян. Согласно данным ВЦИОМ, 70% граждансчитают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства длядругих жильцов. Среди москвичей и петербуржцев об этом заявили 80% опрошенных.Главными минусами такого соседства люди назвали большое количество посторонних,шум, употребление спиртных напитков, курение и прочие неблагоприятные факторы.